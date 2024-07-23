شبانة : تجربة بيراميدز تستحق الإشادة .. لكن الأهلي يظل البطل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه توقع انتصار النادي الأهلي على بيراميدز بفارق هدف، مشيرا إلى أنه حذر إدارة النادي السماوي من الدخول في مناوشات مع القلعة الحمراء، وهو درس كبير لإدارة بيراميدز.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية Etc: "بيراميدز يصل لمنافسة الأهلي في هذه المرحلة أمر يستحق الإشادة، وباستثناء موقف الشيبي ضد حسين الشحات فالمباراة كانت جيدة والروح عالية، ويجب التحية لمهند لاشين ومرعي ومايلي ومصطفى فتحي وكل لاعبي بيراميدز الذي بذلوا جهدًا كبيرًا على مدار الموسم الحالي".

وأضاف: "الأهلي يمتلك شخصية البطل، وهذه امور لا يتم صناعتها في مصانع، هذه أمور تبني بالتاريخ، رضيت أم لم ترضى، شخصية البطل متربعة داخل جدران واركان قلعة الجزيرة، شخصية الأهلي على مدار الـ120 عاما متأصلة، مثل نادي الزمالك مهما حدث له أزمات يعود وبقوة".

وواصل: "نسر الأهلي دائمًا عندما يتم استدعائه يظهر بـ"توحش"، ويخترق ويقفز وينتشر ويخطف ويطير لبيته، استدعاء نسر الأهلي أمر خطير على كل فرق إفريقيا، فهو فريق يلعب تحت أي ضغوط، وكان مطالب بضروة الفوز وحصد النقاط الثلاث، ويلعب وكأنه في نهائي إفريقيا، كنت على يقين بفوز الفريق الأحمر".

وزاد: "هذه قصة تاريخ وشخصية، بيراميدز يحتاج لوقت لاكتساب تلك الشخصية، ممكن يكسب بطولة بالصدفة، لكنه لن يكون مرشح أول أو معتاد للتتويج بأي بطولة، والأهلي خاض العديد من التحديات والبطولات الصعبة والفريق حقق مكاسب كثيرة وتوج بالألقاب، وفاز بالعديد من البطولات مؤخرًا".