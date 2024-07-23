شبانة عن فرحة جماهير بيراميدز بهدف الأهلي : الانتماء غريزي ولا يُشترى

ياسر رشاد - القاهرة - علق الإعلامي محمد شبانة، على هتافات عددًا من جماهير بيراميدز لصالح النادي الأهلي، في لقاء الفريقين مساء الاثنين.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "ما ينفعش تشترى الحب والانتماء، الجمهور اللي كان داخل يشجع بيراميدز، قاموا بخلع التشيرتات وارتدوا قميص الأهلي".

وأضاف ضاحكًا: "انتم ممدوح عيد هيعلقكم".

وتابع: "بيراميدز فريق جيد لكنه دخل في مناوشات وصدامات، بدون أي داعٍ، وقاموا بتصدير الأزمات، منها أزمة المقصورة، وطوال الوقت حواديت بعيدًا عن الملعب".

وواصل: "الجمهور الذي دخل ملعب الدفاع الجوي لمؤازرة بيراميدز، قاموا بتشجيع النادي الأهلي، وكلهم شباب صغير ومشاعرهم صادقة، من الصعب أن تجعلهم مشجعين لنادي بيراميدز، الأهم بالنسبة لهم كان فوز الأهلي".

وأكمل: "قالوا لهم على باب الاستاد بيراميدز محتاجكم يا رجالة.. ولكن في المباراة نسيوا كل شئ، وهتفوا للأهلي والصور لا تكذب، لذلك يجب أن تكون تصرفات مسئولي بيراميدز، وانت تواجه الأهلي والزمالك وباقي الأندية الجماهيرية، ليس سهلًا معاداة أي جمهور، وهذه رسالتي لإدارة بيراميدز".

وأضاف: "بعض الافيهات من اعضاء مجلس ادارة النادي الأهلي كانت مقبولة جدًا، والأهلي كيان كبير، والكرة في مصر هي الجمهور، والكرة خلقت للجماهير وليستمتع بها الجمهور فقط".

وزاد: "بيراميدز لو فاز بالدوري لن يستمتع به سوى 60 فرد داخل النادي، لكن الأهلي عندما يفوز بالدوري سوف يستمتع باللقب ملايين في مصر وخارجها، مثلما فعل الزمالك قبل موسمين وتوج باللقب.. الدوري المصري لا يوجد فيه سوى 6 أو 7 فرق من 18 نادٍ، وأندية المؤسسات تنفق ملايين، والفرق الجماهيرية تعاني ماليا، والدوري لـ الأهلي أو الزمالك، أو الإسماعيلي أو المصري، او الاتحاد او المحلة، الكرة للجمهور".