ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ، الفوز على نظيره بيراميدز بهدف دون رد ، خلال المباراة التي جرت بينهما اليوم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى 2023-2024 برصيد 68 نقطة، يواصل الأهلي مطاردته محتلا المركز الثاني برصيد 66 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر.

و يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد فريق الداخلية بالمركز الثامن عشر والأخير، ولديه 19 نقطة.

ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد فوز الأهلي اليوم

- بيراميدز - 68 نقطة - 29 مباراة.

2- الأهلي - 66 نقطة - 26 مباراة.

3- المصري - 52 نقطة - 30 مباراة.

4- الزمالك - 48 نقطة - 27 مباراة.

5- مودرن سبورت - 47 نقطة - 30 مباراة.

6- سموحة- 45 نقطة - 29 مباراة.

7- زد - 44 نقطة - 28 مباراة.

8- سيراميكا كليوباترا - 44 نقطة - 30 مباراة.

9- إنبي - 42 نقطة - 30 مباراة.

10- الاتحاد السكندري - 39 نقطة - 31 مباراة.

11- طلائع الجيش - 36 نقطة - 30 مباراة.

12- البنك الأهلي - 34 نقطة - 31 مباراة.

13- الجونة - 32 نقطة - 30 مباراة.

14- الإسماعيلي - 31 نقطة - 30 مباراة.

15- فاركو - 30 نقطة - 31 مباراة.

16- بلدية المحلة - 24 نقطة - 31 مباراة.

17- المقاولون العرب - 21 نقطة - 29 مباراة.

18- الداخلية - 19 نقطة - 31 مباراة.