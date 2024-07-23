أحمد عاطف رجل مباراة مودرن سبورت وسموحة

ياسر رشاد - القاهرة - حصل أحمد عاطف لاعب نادي مودرن سبورت، على أفضل لاعب بمباراة فريقه وسموحة ببطولة الدوري المصري الممتاز.



فاز فريق مودرن سبورت على فريق سموحة بثلاثية نظيفة على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز.



وسجل أحمد عاطف لاعب مودرن سبورت الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة المباراة.

سعى فريق سموحة لتسجيل هدف التعادل إلا أن الثبات الانفعالي الذي تميز به لاعبي مودرن سبورت كانت لها الأفضلية، وهو ما تم ترجمته في الدقيقة 29 للهدف الثاني، عن طريق محمد صادق



وفي الشوط الثاني واصل مودرن سبورت ضغطه على سموحة ليسجل الهدف الثالث عن طريق خالد رضا في الدقيقة 53 بعد تسديدة قوية سكنت الشباك.