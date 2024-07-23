رضا عبدالعال: ترتيب مباريات الدوري أفاد الأهلي في الاقتراب من اللقب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن جدول مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المؤجلة خدمه في الاقتراب من التتويج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن ترتيب مباريات الدوري أفاد الأهلي في الاقتراب من لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بعد الفوز على فريق بيراميدز بهدف نظيف".



وتابع:" الأهلي بات على بعد خطوات من التتويج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم بعد الفوز على بيراميدز ".