خبير تحكيمي يوضح الحالات الجدلية في مباراة الاهلي وبيراميدز “خاص”

حسم ياسر محمود الحكم الدولي السابق الجدل المثار بخصوص الحالات التحكيمية في مباراة الاهلي ضد بيراميدز بمسابقة دوري نايل المصري.

وحسم فريق الاهلي مباراة القمة ضد بيراميدز والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 31 بدوري نايل.

وقال الخبير التحكيمي ياسر محمود خلال تصريحات خاصة لـ “كورة 365”: “فيستون ماييلي لاعب بيراميدز كان يستحق الانذار الثاني ومن ثم الطرد، وذلك بعدما تدخل بعنف على أكرم توفيق نجم الاهلي في الدقيقة 59”.

وتابع: “قرار حكم المباراة بمنح محمد الشيبي البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الحمرار صحيح بسبب تدخله بشكل عنيف مع حسين الشحات وتدخل الفار فى وقته”.

وأكمل الحكم الدولي السابق ياسر محمود: “البطاقة الصفراء الثانية لـ خالد عبدالفتاح وطرده في الدقيقة 89 قرار صحيح، وذلك للتهور مع الخصم”.

وشدد على عدم وجود ركلة جزاء لصالح فريق بيراميدز ضد الاهلي في الدقيقة 91″.

واختتم: “ركلة الجزاء التي لم تحتسب لصالح بيراميدز اليوم بعدما استدعى الفار، هي نفس ركلة الجزاء التي احتسبت فى المباراة الأولى لصالح حسين الشحات، واللعبتين من وجهة نظرى لا يحتسبوا، وأوافق حكم اليوم في قراره”.