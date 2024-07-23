بيراميدز يفقد 3 من نجومه أمام الزمالك

سيفقد نادي بيراميدز ثلاثة من نجومه محمد الشيبي، والمهاجم فيستون مايلي، ولاعب الوسط أحمد توفيق أمام فريق الزمالك في الدوري المصري.

وتقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ 18 المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام يوم الجمعة المقبل.

ويغيب محمد الشيبي عن مباراة الزمالك المقبلة بعد حصولة على كارت أحمر أمس الإثنين، بعد تدخله على حسين الشحات لاعب الاهلي.

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ويغيب أحمد توفيق وفيستون مايلي هداف بيراميدز بسبب تراكم البطاقات.

حيث كان قد حصل مايلي على الإنذار الأول والثاني أمام سموحة في مباراتي الدور الأول والثاني وحصل على البطاقة الصفراء الثالثة أمام الأهلي في مباراة أمس.

بينما حصل أحمد توفيق على الإنذار الأول أمام طلائع الجيش في مباراة الدور الثاني، وحصل على الإنذار الثاني والثالث في مباراتين الدور الأول والثاني أمام الأهلي.

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره الزمالك في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 29 مباراة، بينما يأتي الزمالك في المركز الـ5 برصيد 48 نقطة جمعهم من 27 مباراة.