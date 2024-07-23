بعد طرده أمام الاهلي.. الشيبي يقترب من الرحيل عن بيراميدز

كشف الإعلامي إسلام صادق عن مفاجأة من العيار الثقيل عن اقتراب رحيل المغربي محمد الشيبي عن صفوف بيراميدز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز قد خسر بهدف دون رد أمام نظيره الاهلي ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الإثنين.

وتعرض محمد الشيبي لاعب بيراميدز للطرد المباشر خلال مواجهة الاهلي في الدقيقة 80 بعد تدخله القوي على حسين الشحات نجم القلعة الحمراء.

وكتب صادق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “طرد مستحق ل”الشيبي” بعد تعمده ضرب حسين الشحات ..واللاعب المغربي يقترب من الرحيل عن بيراميدز بعد مشهد خروجه من الملعب الغير مسؤول رغم أنه تعرض للظلم في الواقعة الأولى”.

ويلتقي بيراميدز نظيره الزمالك في لقائه القادم في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة الموافق 26 يوليو الجاري.