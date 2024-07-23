رد فعل غير متوقع من جماهير الاهلي ضد الشيبي بعد انتهاء المباراة.. شاهد

هاجمت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد انتهاء المباراة التي أقيمت مساء الإثنين.

واستطاع النادي الاهلي أن يحقق الفوز بهدف دون مقابل أمام نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف الفوز لصالح الاهلي وسام أبو علي في الدقيقة 28 من صناعة إمام عاشور خلال اللقاء الذي أقيم في استضافة بيراميدز على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي.

وتعرض محمد الشيبي للطرد في الدقيقة 80 خلال المباراة بعد أن تدخل بشكل قوي ضد حسين الشحات لاعب الاهلي.

وقامت جماهير الاهلي بالقاء زجاجات المياه الفارغة على محمد الشيبي أثناء مغادرته للملعب تعبيرًا عن غضبها مما فعله اللاعب تجاه حسين الشحات.

ويحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المتصدر براميدز برصيد 68 نقطة.