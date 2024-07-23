جماهير بيراميدز تفاجئ الاهلي بهتافات مثيرة بعد الفوز.. فيديو

فاجئت جماهير نادي بيراميدز، النادي الاهلي خلال مواجهة الفريقان اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

تمكن النادي الاهلي من الفوز على نظيره بيراميدز اليوم الإثنين بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

وظهر فيديو لجماهير بيراميدز، وهم يشجعون النادي الاهلي، مع ترديد أغنية “التالتة شمال” المخصصة لجماهير القلعة الحمراء.

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ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 68 من 29 مباراة لعبها حتى الآن، متبقي له مباراتين مؤجلتين بالإضافة إلى الثلاث جولات الأخيرة من مسابقة الدوري.

ووصل النادي الأهلي إلى النقطة 66 بعد خوض 26 لقاء، وله 5 مباريات مؤجلة بالإضافة إلى الثلاث جولات الأخيرة من بطولة الدوري المصري.