وسام أبو علي يلاحق ماييلي.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز اليوم الإثنين، بمباراة الأهلي وبيراميدز.

وفاز الأهلي على نظيره بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

وسجل وسام أبو علي هدفا في فوز المارد الأحمر على متصدر الدوري الممتاز، وقفز للمركز الثالث في قائمة الهدافين.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

1. فيستون ماييلي - 14 هدفا

2.حسام أشرف - 12 هدفا

3.وسام أبو علي - 11 هدفا

4.مابولولو - 11 هدفا

5.ياو أنور - 11 هدفا

6.صديق أوجولا - 11 هدفا

7.حسام حسن - 10 أهداف

8.مصطفى زيكو - 10 أهداف

9.أحمد سيد زيزو - 9 أهداف

10.محمد سالم - 9 أهداف

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