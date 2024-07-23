بالمواعيد.. المباريات المتبقية لبيراميدز بعد الخسارة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعثر فريق بيراميدز في سباقه للحافظ على صدارة الدوري بالخسارة بهدف نظيف أمام نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري.

الخسارة جعلت فريق بيراميدز يتوقف عند النقطة 68 في صدارة الدوري ولكن بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف الذي خاض 26 مباراة وليس 29 مباراة.

ويتبقى لفريق بيراميدز 5 مباريات إليكم مواعيدها وطرفها الآخر:

26 يوليو ـ بيراميدز VS الزمالك

30 يوليو ـ بيراميدز VS فاركو

4 أغسطس ـ بيراميدز VS زد

14 أغسطس ـ بيراميدز VS الداخلية

17 أغسطس ـ بيراميدز VS طلائع الجيش

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