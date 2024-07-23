"الدوري يقترب".. إبراهيم سعيد يهنئ الأهلي وجماهيره بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

هنأ لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، إبراهيم سعيد، جماهير المارد الأحمر عقب الفوز على بيراميدز بالدوري الممتاز.

ونشر إبراهيم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "مبروك للنادي الأهلي وجماهيره، الفوز على بيراميدز، الدوري يقترب من الجزيرة بإذن الله".

وفاز الأهلي على نظيره بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 66 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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