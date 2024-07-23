"بعد الهزيمة من الأهلي".. موعد مباراة بيراميدز المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الهزيمة، بنتيجة هدف دون مقابل من النادي الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة توقف رصيد بيراميدز عند النقطة رقم 68 في صدارة ترتيب جدول المسابقة من 29 مباراة خاضهم بالدوري، فيما رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 66 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من 26 مباراة خاضهم بالمسابقة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لملاقاة نظيره نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 26 يوليو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 18 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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