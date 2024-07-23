"ضاعت فلوسك يا هرم".. تعليق غامض من عضو مجلس إدارة الأهلي بعد الفوز على بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على فوز المارد الأحمر على حساب فريق بيراميدز، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بيراميدز، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر محمد الجاري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له رفقة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، من داخل مدرجات ستاد الدفاع الجوي، وعلق عليها "ضاعت فلوسك يا هرم".

ورفع المارد الأحمر رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 66 من 26 مباراة خاضهم بالمسابقة، ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد بيراميدز عن النقطة رقم 68 في صدارة ترتيب جدول المسابقة من 29 مباراة خاضهم بالدوري.

أقرأ أيضاً:

"يدعو للسخرية".. رد ناري من بيراميدز بشأن منع حضور خالد مرتجي مباراة الأهلي