ثلاثي الأهلي يخضع لكشف المنشطات عقب الفوز على بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على نظيره بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وخضع ثلاثي الأهلي، محمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة وخالد عبدالفتاح، لكشف المنشطات عقب انتهاء مباراة بيراميدز على استاد الدفاع ‏الجوي.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 66 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبفارق نقطتين عن المتصدر بيراميدز.

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