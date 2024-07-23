ستوري نجوم كرة القدم.. فيديو حسين الشحات.. احتفال عبد المعم.. وتدريبات صلاح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

واحتفل لاعب الأهلي، محمد عبد المنعم، بالفوز على بيراميدز بالجولة 31، حيث نشر صورة له مع لاعبي الأهلي وكتب عليها: "الحمد لله".

ونشر أحمد حجازي عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام" صورة له أثناء تدريبات فريقه الجديد "نيوم".

واستعرض لاعب ليفربول، محمد صلاح، تدريباته مع صالة الجيم استعدادا للموسم الجديد بالدوري الإنجليزي.

ونشر حسين الشحات مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وظهر في الفيديو وهو يحيي جماهير الأهلي عقب استبداله في لقاء بيراميدز.