"نعاني من ضغط المباريات".. أول تعليق من كولر بعد فوز الأهلي على بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز المارد الأحمر على حساب بيراميدز، في اللقاء الذي جمع بينهما في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب فريق بيراميدز بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة، ونجحنا في السيطرة على المباراة بشكل كبير وخلق العديد من الفرص طوال اللقاء".

وأضاف: "الفوز كان مهم للغاية، والمنافسة مازالت مستمرة بين الفريقين، ولا يمكن الحديث عن حسم اللقب الآن".

وتابع: "الفريق يتبقى له 8 مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز، وسوف نستمر في العمل بكل قوة خلال المباريات المقبلة لحسم اللقب بشكل رسمي".

وأكمل: "الأهلي يعاني من ضغط المباريات وعدم وجود وقت للراحة الكافية للاعبين".

واختتم كولر تصريحاته: "أشكر اللاعبين على ما بذلوه طوال اللقاء، وأهنئ الجماهير وأشكرهم على حرصهم على التواجد في الملعب وتشجيع الفريق بقوة، وهو اللاعب والداعم رقم 1 للفريق".

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