تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أساطير الأهلى والزمالك فى مهرجان العلمين

القاهرة - سامية سيد -

وذكرت قناة أون تايم سبورتس، أن الجميع سيكون على موعد مميز مع مباراة أساطير كرة القدم في مصر بين الأهلي والزمالك.

وكشفت القناة عن إقامة مباراة الأساطير من نجوم القطبين الأهلي والزمالك، يوم الخميس، ضمن فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين 2024.