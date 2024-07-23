شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أساطير الأهلى والزمالك فى مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يُعدّ مهرجان العلمين الجديدة من الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية المميزة التي تُقام سنويًا في مصر، ويضمّ المهرجان العديد من العروض الفنية والفعاليات المتنوعة التي تُناسب جميع أفراد العائلة، وتُعدّ مباراة أساطير الأهلي والزمالك واحدة من أبرز فعاليات المهرجان الرياضية.
وذكرت قناة أون تايم سبورتس، أن الجميع سيكون على موعد مميز مع مباراة أساطير كرة القدم في مصر بين الأهلي والزمالك.
وكشفت القناة عن إقامة مباراة الأساطير من نجوم القطبين الأهلي والزمالك، يوم الخميس، ضمن فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين 2024.
تفاصيل المباراة:
موعد المباراة: الخميس 25 يوليو 2024.
المكان: منطقة الاحتفالات في العلمين الجديدة.
المشاركون: نجوم الأهلي والزمالك السابقين، بقيادة حازم إمام ووليد سليمان.
القناة الناقلة: "أون تايم سبورتس"، وقناة المتحدة.
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