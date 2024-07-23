شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: راهِن على الأهلى وأنت الكسبان.. ومباراتا الأحمر وبيراميدز الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فضل نجم الأهلى السابق، أن الأهلى دائما الرهان الكسبان ولا يخذل من راهن عليه، وقادر على التتويج بالألقاب تحت أى ظرف واستحق الفوز على بيراميدز.



وقال محمد فضل، فى تصريحات للاستوديو لقناة أون تايم سبورت: "راهن على الأهلى وأنت الكسبان، بيراميدز استغل انشغال الأهلى بالبطولة الأفريقية وقدر يكسب ويوسع الفارق مع الأهلى فى بطولة الدورى، ووضع ضغطا كبيرا عليه وصعّب المهمة على الأهلى، لكن الرهان على الأهلى هو الكسبان قادر يقفل على نفسه ويرجع للبطولة والتتويج به".



وأضاف محمد فضل: "وسام أبو على مهاجم مميز، قادر على استغلال كل الفرص المتاحة له، وأرقامه حتى الآن مميزة جدا، وأفضل ميزة يمتلكها هى الهدوء والتركيز ومركز جدا على إنهاء أى هجمة يحصل عليها، وكان تأثير كبير جدا فى أهم مباراتين فى الدورى أمام بيراميدز.



وتابع: "مباراتا الأهلى وبيراميدز هما الأجمل هذا الموسم، والفريقان قدما أداء كبير طوال الموسم واستحقوا أن يكونوا متنافسين حتى الآن على اللقب".