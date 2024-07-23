شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سيلفى مع كولر.. مدرب بيراميدز يغضب ويرفض حضور المؤتمر الصحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز رفض حضور المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام الأهلي والتي انتهت بخسارة فريقه بهدف نظيف، بسبب أنه فوجئ بالصحفيين يلتقطون صورا تذكارية مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال مراسل الخليج 365 في ملعب المباراة، إن المدرب الكرواتي المدير الفني لبيراميدز غضب من تصرف الصحفيين، وأكد أنه يرفض حضور مؤتمر كل الذين يحضرونه ينتمون للأهلي.

وعبر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر الدوري.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة بيراميدز صعبة جدا وفي الشوط الأول كنا أكثر خطورة، وفى الشوط الثاني كنا متحكمين في المباراة رغم الأداء الدفاعي، ولم أرغب في المجازفة، وأبارك لجمهور الأهلي على الفوز.

وأضاف كولر: "بعد الفوز على بيراميدز نسبة فوز الأهلي بالدوري ما زالت 0%، والأهلي ما زالت أمامه 8 مباريات وجميع المنافسين أقوياء، ولم نتحدث عن التتويج بالدوري إلا بعد الوصول لعدد النقاط الذي يضمن لنا التتويج باللقب دون منافسة".

وتابع: "الأهلي يواجه ضغط مباريات غير طبيعي على عكس المنافس الذي يحصل على راحة كافية بين كل مباراة، وبيراميدز منافس قوي ويتصدر الدوري ويقدم مستوى جيدا، واللاعبون قدموا أداء جيدا، وأشكرهم على الأداء والتركيز".

ووجه كولر رسالة لجمهور الأهلي، قائلا: "أول ما دخلت الملعب تفاجأت بالجمهور وحماس الجمهور رغم أزمة التذاكر، ومباراة اليوم عكست روح الأهلي من أول مسئول لأصغر مشجع، وهذا انعكس على أداء اللاعبين وأنا سعيد بتدريب فريق مثل النادي الأهلي".