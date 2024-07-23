شكرا لقرائتكم خبر عن الشيبى والكرتى وسامى يخضعون لكشف منشطات بعد مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع ثلاثي بيراميدز محمد الشيبي ووليد الكرتي وأحمد سامي لكشف المنشطات، عقب مباراة فريقهم أمام الأهلي والتي خسرها الفريق السماوي بهدف نظيف.

ورفض يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي، عقب خسارة فريقه بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري.

وحقق فريق الأهلي الفوز على بيراميدز لأول مرة في الدور الثاني من مسابقة الدوري، بعد التغلب عليه بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر المسابقة، حيث لم يسبق للفريق الأحمر أن حقق الفوز على الفريق السماوي في الدور الثاني من مسابقة الدوري.

وضم تشكيل الأهلي الرسمي، كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، رضا سليم ووسام أبو علي.

وضمت "دكة" الأهلي خلال مباراة بيراميدز الليلة، كلاً من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم، عمر كمال، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو، ديانج، محمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

فيما ضم تشكيل بيراميدز، كلاً من: أحمد الشناوي - أحمد توفيق - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

وضمت دكة "بدلاء" بيراميدز، كلا من: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.