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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 22 يوليو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، برائعة وسام أبو على.. الأهلى يكرر فوزه على بيراميدز ويقترب من حسم الدورى.

برائعة وسام أبو على.. الأهلى يكرر فوزه على بيراميدز ويقترب من حسم الدورى

كرر الأهلي فوزه على بيراميدز في أقل من عشرة أيام حيث فاز المارد الأحمر بهدف نظيف على الفريق السماوي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

الإسماعيلى والجونة يكتفيان بالتعادل 1 - 1 فى الدورى المصرى

انتهت مباراة الإسماعيلى والجونة التى أقيمت اليوم الإثنين باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من دوري nile، بالتعادل 1-1.

غلق فورى لـ47 حمام سباحة بجميع المحافظات لعدم توافر الاشتراطات الصحية والفنية

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أنه بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لجميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات

11 انتصارا و20 هزيمة.. حصاد منتخب مصر فى الأولمبياد قبل نسخة باريس 2024

يخوض المنتخب الأولمبي المصري مباريات بطولة كرة القدم ضمن إطار منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

صفقات وزنها ذهب.. 6 لاعبين يرفعون شعار "الغالى ثمنه فيه" فى الدورى

"الغالى ثمنه فيه" برهن 6 لاعبين على نجاحهم فى أول مواسمهم مع الأندية التى تعاقدت معهم، بعدما قدموا الإضافة الكبيرة لأنديتهم وأصبحوا يشكلون قوة كبيرة لهم فى مباريات الدورى.

ميكالى يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبى أمام الدومينيكان فى أولمبياد باريس

استقر روجيريو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبى على التشكيل الذى سيخوض به الفراعنة مباراة الدومينيكان الأربعاء المقبل فى افتتاح مشواره بأولمبياد باريس 2024.

الزمالك ينهي أزمة مستحقات وكيل الأمريكى مايو لاعب السلة السابق

نجح مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فى إنهاء أزمة مستحقات وكيل الأمريكي أوجى مايو لاعب فريق سلة الزمالك السابق.