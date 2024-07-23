شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد 20 سنة من العطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد قمر مهاجم الزمالك الأسبق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد 20 سنة قضاها مع الساحرة المستديرة، شارك فيها مع العديد من أندية الدورى الممتاز، وحصل فيها على بعض البطولات، بالإضافة إلى المشاركة مع المنتخب الوطنى.



ولد خالد قمر في 2 فبراير 1988 بطنطا محافظة الغربية، وبدأ مسيرته مع طنطا موسم 2008 – 2009، وانتقل بعدها إلى اتحاد الشرطة ثم انضم للزمالك عام 2014 بصحبة زميليه معروف يوسف وأحمد دويدار، وحصل معه على لقب الدورى في أول مواسمه مع القلعة البيضاء.



رحل عام 2015 لسموحة بعدما فقد مكانه كلاعب أساسى مع الزمالك عندما تولى البرتغالى جيسفالدوا فيريرا القيادة الفنية للفريق للأبيض، وانتقل بعدها بين عدد من الأندية حتى شارك الموسم المنقضى مع راية أحد فرق دورى المحترفين.