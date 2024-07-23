شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإسماعيلى ضد الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الإسماعيلى مع بلدية المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 يوليو الجارى باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الـ32 لدورى نايل.



ويسعى الجهاز الفني للإسماعيلى لتحقيق الفوز بعد التعادل المخيب للآمال في مباراة اليوم أمام الجونة بهدف لمثله، وهو ما جعل الفريق في المركز الـ14 برصيد 32 نقطة.

تشكيل الإسماعيلى

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقي، محمد نصر.

خط الوسط: إيريك تراوري، عمر الساعي، هشام محمد، محمد عبدالسميع.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، مروان حمدي، خالد النبريصي

تشكيل الجونة



حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: أحمد محمود، عبد الجواد تعلب، أحمد شوشة، أليو جاتا

خط الوسط: رضا صلاح، عبد الفتاح شتا، سيف شيكا

خط الهجوم: أيمن موكا، أرناود، عبد الله عبادي