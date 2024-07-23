شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صديق: الأهلى استغل الفرص.. وعصبية الكرواتى أضرت بالسماوى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد صديق نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق خلال تصريحاته لبرنامج استوديو الرياضة الذي يقدمه الإعلامي وليد ماهر على تلفزيون الخليج 365، أحقية الأهلى في الفوز بمباراة بيراميدز بهدف وسام أبو علي في الشوط الأول، وأن الفريق الأحمر استحقّ الثلاث نقاط والاقتراب بنسبة كبيرة من تحقيق بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أنه حتى في حالة فوز بيراميدز فإن الأهلي سيتوج ببطولة الدوري الموسم الحالي.

وأوضح أحمد صديق أن التوتر والعصبية المبالغ فيها لكروسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق السماوي، أضرت بفريقه وأثرت سلبيا على إدارته للمباراة الحاسمة له أمام الأهلي.

وعبر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر الدوري.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة بيراميدز صعبة جدا وفي الشوط الأول كنا أكثر خطورة، وفى الشوط الثاني كنا متحكمين في المباراة رغم الأداء الدفاعي، ولم أرغب في المجازفة، وأبارك لجمهور الأهلي على الفوز.

وأضاف كولر: "بعد الفوز على بيراميدز نسبة فوز الأهلي بالدوري ما زالت 0%، والأهلي ما زالت أمامه 8 مباريات وجميع المنافسين أقوياء، ولم نتحدث عن التتويج بالدوري إلا بعد الوصول لعدد النقاط الذي يضمن لنا التتويج باللقب دون منافسة".

وتابع: "الأهلي يواجه ضغط مباريات غير طبيعي على عكس المنافس الذي يحصل على راحة كافية بين كل مباراة، وبيراميدز منافس قوي ويتصدر الدوري ويقدم مستوى جيدا، واللاعبون قدموا أداء جيدا، وأشكرهم على الأداء والتركيز".

ووجه كولر رسالة لجمهور الأهلي، قائلا: "أول ما دخلت الملعب تفاجأت بالجمهور وحماس الجمهور رغم أزمة التذاكر، ومباراة اليوم عكست روح الأهلي من أول مسئول لأصغر مشجع، وهذا انعكس على أداء اللاعبين وأنا سعيد بتدريب فريق مثل النادي الأهلي".