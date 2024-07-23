شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تلتقط صورة تذكارية مع نادال أسطورة التنس والان مع تفاصيل الخبر

حرصت هنا جودة لاعبة الأهلي ومنتخب مصر لتنس الطاولة على التقاط صورة تذكارية مع الإسباني رافائيل نادال أسطورة التنس، خلال تواجدها رفقة بعثة منتخب مصر المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

يستعد منتخب تنس الطاولة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس، والتى يشارك فيها المنتخب بقائمة تضم 8 لاعبين، مقسمين إلى 4 لاعبين و4 لاعبات.

وتضم قائمة الطاولة فى أولمبياد باريس كلا من: دينا مشرف، يسرا حلمى، مريم الهضيبي، هنا جودة على مستوى السيدات، وعمر عصر، محمد البيلى، يوسف عبد العزيز، خالد عصر على مستوى الرجال.

وتعد هنا جودة أصغر لاعبة فى بعثة منتخب تنس الطاولة المشاركة في الأولمبياد، حيث تبلغ من العمر 16 عاما و7 أشهر، وتأتى مشاركة هنا جودة أو كما يطلق عليها الطفلة المعجزة، للمرة الثانية، حيث سبق أن شاركت فى دورة أولمبياد طوكيو وقت أن كان عمرها 13 عاما.

واستقبل وفد من السفارة المصرية في باريس الفوج الأول من بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وكان في استقبال الفوج الأول من بعثة مصر الدكتور هشام عزت مستشار السفارة المصرية في باريس ومحمد أمين مسؤول المراسم والعلاقات العامة بالسفارة.

ويضم الفوج الأول منتخبات كرة اليد والرماية والملاكمة والغطس والشراع والتجديف والقوس والسهم.

وكانت مقدمة البعثة قد غادرت الثلاثاء الماضي وقامت برفع علم مصر على مقر البعثة في القرية الأولمبية بباريس.