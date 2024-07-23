شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية تحت 17 عامًا يخوض تدريباته بالمعادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للكرة النسائية تحت 17 عاماً بقيادة مصطفى منير تدريباته بالمعادي في إطار الإعداد للمشاركة في البطولة الودية لدول شمال أفريقيا، استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا. وعقدت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة جلسة خلال الساعات الماضية لتطوير ملف الكرة النسائية، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات كلًا من: مصطفى منير- مديرا فنيا

نشوى شرابي - مدربا عاما

باسم خيرت - مدرب حراس

إيمان كمال - طبيبة

ميريت مونيس - علاج طبيعي

سونيا سيد - إداريا

محمد خاطر - معدا بدنيا

شريف نعيم - مسئول مهمات.

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