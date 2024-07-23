شكرا لقرائتكم خبر عن الشيبي يغيب عن بيراميدز أمام الزمالك وفاركو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

تأكد غياب المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز عن فريقه في مباراتين على أقل تقدير بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة الأهلي والتي خسرها الفريق السماوي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتنص اللائحة أنه من يتعرض للطرد المباشر يغيب مباراتين أو أكثر وبذلك يتأكد غياب الشيبي عن مباراتي بيراميدز القادمتين بالدوري أمام الزمالك وفاركو.

وحقق فريق الأهلي الفوز على بيراميدز لأول مرة في الدور الثاني من مسابقة الدوري، بعد التغلب عليه بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر المسابقة، حيث لم يسبق للفريق الأحمر أن حقق الفوز على الفريق السماوي في الدور الثاني من مسابقة الدوري.

وضم تشكيل الأهلي الرسمي، كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، رضا سليم ووسام أبو علي.



وضمت "دكة" الأهلي خلال مباراة بيراميدز الليلة، كلاً من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم، عمر كمال، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو، ديانج، محمد مجدي أفشة ومحمد هاني.



فيما ضم تشكيل بيراميدز، كلاً من: أحمد الشناوي - أحمد توفيق - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

وضمت دكة "بدلاء" بيراميدز، كلا من: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.