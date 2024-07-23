شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف: بيراميدز لا يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي.. والطرد سليم والان مع تفاصيل الخبر

يرى الخبير التحكيمي ياسر عبد الرؤوف مأن فريق بيراميدز لا يستحق الحصول على ركلة جزاء في مباراته أمام الأهلي والتي خسرها بهدف نظيف، في التحام وليد الكرتي لاعب الفريق السماوي مع كريم فؤاد لاعب الفريق الأحمر.

قال في تصريحات مع الإعلامي محمد المحمودي في برنامج هاتريك: "حكم مباراة بيراميدز للأهلي كان يصف ليورتشيتش سر عدم احتساب ركلة جزاء للكرتي".

شدد على أن محمد الشيبي لاعب بيراميدز يستحق البطاقة الحمراء في الالتحام مع حسين الشحات، كما أن خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي يستحق الطرد في لقاء بيراميدز والأهلي".

وحقق فريق الأهلي الفوز على بيراميدز لأول مرة في الدور الثاني من مسابقة الدوري، بعد التغلب عليه بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر المسابقة، حيث لم يسبق للفريق الأحمر أن حقق الفوز على الفريق السماوي في الدور الثاني من مسابقة الدوري.



وضم تشكيل الأهلي الرسمي، كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، رضا سليم ووسام أبو علي.



وضمت "دكة" الأهلي خلال مباراة بيراميدز الليلة، كلاً من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم، عمر كمال، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو، ديانج، محمد مجدي أفشة ومحمد هاني.



فيما ضم تشكيل بيراميدز، كلاً من: أحمد الشناوي - أحمد توفيق - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي - فيستون ماييلي.



وضمت دكة "بدلاء" بيراميدز، كلا من: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.