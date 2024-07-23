شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الأهلى أفضل فريق فى مصر هذا الموسم والشيبي متعمد الدخول على الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن النادى الأهلى هو أفضل فريق فى مصر هذا الموسم بلا منازع، ويمتلك مدرب عارف هو بيعمل إيه وهو الأحق بلقب الدورى.

وقال ميدو فى تصريحات للأستوديو لقناة أون تايم سبورت: "الأهلى أفضل فريق فى مصر هذا الموسم، وأعتقد أنه أنهى البطولة لصالحه وقادر على الفوز فى كل مبارياته المتبقية، ويمتلك قائمة قوية جدا من اللاعبين المختلفة قادرة على منحك الحرية للعب بأى طريقة واى ظرف".



وأضاف: "كولر عارف هو بيعمل إيه فى المباراة وعامل كل الخطط وعامل حساب كل متغير لما يتقدم هيعمل إيه وإزاى يسيطر على الفريق وعلى اللاعبين وبيعرف يطلع منهم كل اللى هو عاوزه".



وتابع: "مدرب بيراميدز كان مشدد جدا ولا يجيد التعامل مع المباريات الكبرى وشدته اتنقلت للاعبين فأصبحوا عصبيين وفقدوا التركيز ولم يستطيعوا أن يجاروا لاعبى الأهلى".



عن طرد الشيبي، قال: "الشيبي كان قاصد أنه يروح يلعب على رجل حسين الشحات، ويستحق الطرد المباشر لأنه رايح من مكانه للجانب الآخر للدخول بقوة على حسين الشحات ويصفى حساباته".