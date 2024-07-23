شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز على سموحة.. هل يُنهى مودرن سبورت الدورى فى المربع الذهبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق مودرن سبورت (فيوتشر سابقا) توازنه بالفوز على سموحة بثلاثية عقب هزيمته في الجولة الماضية من الأهلي، ليقفز للمربع الذهبي من جديد.

فاز فريق مودرن سبورت على سموحة بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التى أقيمت بينهما باستاد السلام الدولى ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى.

وكان مودرن سبورت قد تلقى هزيمة في الجولة الماضية أمام الأهلي بنتيجة 2-1، ليستعيد توازنه من جديد في البطولة المحلية بالفوز على سموحة بنتيجة 3-0.

وبهذه النتيجة، يصبح رصيد مودرن سبورت 50 نقطة ويستعد المركز الرابع بشكل مؤقت الذي كان قد احتله الزمالك بعد فوزه على الداخلية بالأمس بنتيجة 2-1 علما بأن الفريق الأبيض خاض 27 مباراة فقط في البطولة، أما مودرن سبورت لعب 31 مباراة، أما فريق سموحة فتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز السادس جمعها من 30 مباراة.

تقدم أحمد عاطف بالهدف الأول لمودرن في الدقيقة 4 من عمر اللقاء، وأضاف محمد صادق الهدف الثانى في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، ورغم تقدم مودرن بهدفين إلا أن سموحة أضاع العديد من الفرص السهلة أمام محمود حمدى حارس مرمى مودرن عن طريق دوكو دودو.