شكرا لقرائتكم خبر عن هداف الدوري المصري.. 3 أهداف تفصل وسام أبو علي عن صدارة الترتيب والان مع تفاصيل الخبر

وصل وسام أبو علي لاعب الأهلي إلى هدفه رقم 11 فيمسابقة الدوري، ويفرقه 3 أهداف عن اعتلاء صدارة المسابقة التي يتصدرها فيستون ماييلي لاعب بيراميدز.

وسجل وسام أبو علي هدف فوز الأهلي على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر الدوري.

وحال سجل أبو علي 3 أهداف أو أكثر في مباريات الأهلي المتبقية بالدوري سيصبح هداف الدوري من الدور الثاني فقط بعدما تعاقد معه الأهلي في يناير الماضي وليس من بداية الموسم.

وحقق فريق الأهلي الفوز على بيراميدز لأول مرة في الدور الثاني من مسابقة الدوري، بعد التغلب عليه بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر المسابقة، حيث لم يسبق للفريق الأحمر أن حقق الفوز على الفريق السماوي في الدور الثاني من مسابقة الدوري.

وضم تشكيل الأهلي الرسمي، كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، رضا سليم ووسام أبو علي.

وضمت "دكة" الأهلي خلال مباراة بيراميدز الليلة، كلاً من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم، عمر كمال، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو، ديانج، محمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

فيما ضم تشكيل بيراميدز، كلاً من: أحمد الشناوي - أحمد توفيق - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

وضمت دكة "بدلاء" بيراميدز، كلا من: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.