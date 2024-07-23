شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: الأهلى بيلعب على أخطاء أى خصم.. ووسام مهاجم مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق، أن الأهلى استحق الفوز على بيراميدز ويلعب دائما على أخطاء الخصم، واقترب كثيرا من التتويج بلقب الدورى بعد الفوز اليوم.

وقال وليد صلاح الدين، فى تصريحات للاستوديو لقناة أون تايم سبورت: "الأهلى بيلعب على أخطاء أى خصم أمامه وبيقدر يستفيد منه، والأهلى خد اللى هو عاوزه من مباراتين تقربه من التتويج بالدورى، وكولر استفاد من قائمة الأهلى التى تمتلك لاعبين مميزين فى كل المراكز".

وأضاف وليد صلاح الدين: "بيراميدز قدم بطولة دورى رائعة وعمل منافسة قوية مع الأهلى للأمتار الأخيرة وكان قادر على الفوز على أى فريق ولكن الأهلى بيعرف يلبعب هذه المباريات".

وتابع: "وسام أبو على مهاجم رائع بكل المقاييس بتطور بشكل ملفت، أعتقد أن الأهلى لا يحتاج مهاجم فى ظل وجود وسام أبو على وحرام يقعد دكة فى أى وقت".

كرر الأهلي فوزه على بيراميدز في أقل من عشرة أيام، حيث فاز المارد الأحمر بهدف نظيف على الفريق السماوي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري.. سجل هدف الأهلي وسام أبو علي في الدقيقة 28، بعدما تلقى تمريرة رائعة من إمام عاشور واقترب الأهلي كثيراً من درع الدوري.

وكان الأهلي قد فاز على بيراميدز 3-2 في المباراة التي جمعتهما يوم12 يوليو الجاري.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 66 نقطة ويبقي في المركز الثاني، ويواصل تضييق النقاط مع بيراميدز المُتصدر، وحصد الأهلي 66 نقطة من 26 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يتجمّد رصيد بيراميدز عند 68 نقطة ويبقي في الدوري بعدما لعب 29 مباراة حقق 21 فوزا وتعادلا في 5 مواجهات وخسر ثلاث مباريات، وسجل 51 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.