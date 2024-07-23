شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الأهلى يخضع لكشف المنشطات عقب مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

خضع محمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة وخالد عبد الفتاح، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏لكشف المنشطات عقب انتهاء مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء الإثنين على استاد الدفاع ‏الجوي ضمن منافسات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز.‏

وواصل الأهلي انتصاراته في مسابقة الدوري بالفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله ‏وسام أبوعلي.‏

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 66 ويقترب بقوة من اعتلاء القمة، بينما تجمد رصيد بيراميدز ‏عن النقطة 68.‏

ورفض يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي، عقب خسارة فريقه بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري.

وحقق فريق الأهلي الفوز على بيراميدز لأول مرة في الدور الثاني من مسابقة الدوري، بعد التغلب عليه بهدف نظيف، حيث لم يسبق للفريق الأحمر أن حقق الفوز على الفريق السماوي في الدور الثاني من مسابقة الدوري.

وضم تشكيل الأهلي الرسمي، كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، رضا سليم ووسام أبو علي.

وضمت "دكة" الأهلي خلال مباراة بيراميدز الليلة، كلاً من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم، عمر كمال، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو، ديانج، محمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

فيما ضم تشكيل بيراميدز، كلاً من: أحمد الشناوي - أحمد توفيق - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

وضمت دكة "بدلاء" بيراميدز، كلا من: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.