شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: بيراميدز استحق ركلة جزاء أمام الأهلى.. وطرد الشيبى سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير عثمان الخبير التحكيمى، أن بيراميدز استحق ركلة جزاء امام الأهلى فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف، فى إطار منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري.



وقال سمير عثمان فى تصريحات للباستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورت: "بيراميدز يستحق ركلة جزاء على كريم فؤاد رغم أن حكم الفيديو أعاد الحكم لرؤيتها التى رفض احتسابها وأقر أن لاعب بيراميدز هو اللى رجله رايحة لكريم فؤاد، فأنا أختلف معاه أن من حق اللاعب حماية الكرة والتصادم من كريم فؤاد خطأ فيجب أن يحتسب ركلة جزاء".



وأضاف الخبير التحكيمى: "محمد الشيبي يستحق الكرت الأحمر المباشر لدخوله بقوة وتهور على قدم حسين الشحات، وأشيد بحكم الفيديو الذى أعاد الحكم لطرد الشيبي مباشرة لان اللعبة تستحق الطرد وليس الإنذار".

وتابع: "طرد خالد عبد الفتاح قرار صحيح لأن اللعبة تستحق الإنذار الثانى والطرد، وميزان الحكم كان واحد فى كل مرة".



وأوضح سمير عثمان: "بيراميدز لا يستحق ركلة جزاء فى لعبة محمد عبد المنعم ومهند لاشين، لأن الأول لم يلمس قدم مهند، وقرار الحكم صحيح".