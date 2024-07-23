ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - قلص النادي الأهلي فارق النقاط مع بيراميدز، بعدما تمكن فريق المدرب السويسري مارسيل كولر من الفوز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن الجولة 31 من منافسات الدوري المصري الممتاز.ويدين الأهلي بالفضل في تفوقه هذا المساء على بيراميدز إلى هدف المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 28.

وكرر الأهلي تفوقه على بيراميدز بعد 10 أيام من الفوز بثلاثة أهداف لهدفين في لقاء أقيم كذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح الأهلي في تقليص فارق النقاط مع بيراميدز إلى نقطتين فقط، علمًا بأن فريق الكرواتي كرونسلاف يورتيتش خاض 3 مباريات أكثر، ما يعني أن الفرصة أصبحت مواتية لرفاق كولر لخطف صدارة ترتيب الدوري المصري، حال الفوز في واحدة من مؤجلاته الثلاث.ترتيب الدوري المصري1) بيراميدز: 68 نقطة (29 مباراة)2) الأهلي: 66 نقطة (26 مباراة)3) المصري: 52 نقطة (30 مباراة)4) مودرن سبورت: 50 نقطة (31 مباراة)5) الزمالك: 48 نقطة (27 مباراة) قبل خصم 3 نقاط إثر انسحابه من مواجهة الأهلي

يشار إلى أن الأهلي يخوض مباراته المقبلة في الدوري المصري أمام المصري البورسعيدي، الجمعة المقبل 26 يوليو، فيما يحل بيراميدز ضيفًا على الزمالك في اليوم نفسه.