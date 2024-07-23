شكرا لقرائتكم خبر إصابة ماكسيمين تحرج مورينيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي فنربخشة التركي، بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، نبأ صادما حول الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، القادم من صفوف الأهلي على سبيل الإعارة، مقابل 8 ملايين يورو لصالح الأهلي، فيما تتكفل إدارة النادي الجداوي بدفع رواتب اللاعب خلال الموسم، والتي تقدر بـ5 ملايين يورو.

وذكر الإعلامي التركي ياغيز سابونجو أوغلو، عبر منصة (إكس)، أن ماكسيمين تعرض للإصابة خلال مشاركته في تدريبات فنربخشة، بعد 5 أيام فقط من إعلان صفقة انتقاله، فيما غاب الجناح الفرنسي عن قائمة الفريق في مباراته أمام لوغانو.

وكان المدرب مورينيو قد ضم ماكسيمين لقائمة فنربخشة في مباراة لوغانو السويسري، في الجولة التأهيلية الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل إصابته في التدريبات.