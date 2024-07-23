إصابة ماكسيمين تحرج مورينيو

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وذكر الإعلامي التركي ياغيز سابونجو أوغلو، عبر منصة (إكس)، أن ماكسيمين تعرض للإصابة خلال مشاركته في تدريبات فنربخشة، بعد 5 أيام فقط من إعلان صفقة انتقاله، فيما غاب الجناح الفرنسي عن قائمة الفريق في مباراته أمام لوغانو.
وكان المدرب مورينيو قد ضم ماكسيمين لقائمة فنربخشة في مباراة لوغانو السويسري، في الجولة التأهيلية الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل إصابته في التدريبات.
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