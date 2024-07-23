الأندية السعودية تلاحق 7 من نجوم الكرة العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات الدوري السعودي وجهة لعدد من نجوم الكرة العالمية، مع انتقال كريم بنزيما ونجولو كانتي إلى الاتحاد، وياسين بونو وأليكساندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش ونيمار إلى الهلال، وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش إلى النصر، ورياض محرز وروبيرتو فيرمينو وإدوارد ميندي إلى الأهلي، وغيرهم من الأسماء العالمية، ليكمل القادسية مشوار الأندية السعودية، بعد صعوده إلى دوري روشن، هذا الموسم، ليتعاقد مع أسماء عالمية جديدة، مثل بيير أوباميانج وناتشو فيرنانديز.

عروض مغرية

ويبدو أن سوق الانتقالات الصيفية المقبل في الدوري السعودي لن يقل اشتعالا عن سابقه، حيث تتردد أنباء شبه يومية عن ارتباط كثير من نجوم الصف الأول في أوروبا بالتعاقد مع أندية سعودية، يأتي أبرزهم النجم البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، فقد أصبح مستقبله يشغل بال الصحافة فى العالم، بعد تلقيه عرضا مغريا من الدوري السعودي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد دي بروين مع مانشستر سيتي في صيف 2025، وقد تتجه إدارة مانشستر سيتي إلى بيع عقد اللاعب البلجيكي في حال وصول العرض المطلوب الذي يخدم الطرفين.

تحركات نشيطة

كما يبدو أن الاتحاد عازم بقوة على العودة وتعويض خيبة أمل الموسم الماضي، إذ يواصل تحركاته النشيطة جدا في سوق الانتقالات بهدف دعم صفوف الفريق وجعله جاهزا للمنافسة في 2024-2025.

العميد وقع بالفعل مع حسام عوار وضم عمليا موسى ديابي، ورغم هذا فمازال يطارد المزيد من اللاعبين المحليين والأجانب.

المصادر الصحفية أجمعت على توصل العميد لاتفاق مع البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي للعب له الموسم القادم، لكن يتبقى التوصل لاتفاق مع ناديه الإنجليزي حول قيمة الصفقة، خاصة أن عقد اللاعب ممتد حتى صيف 2026.

المدافع العملاق

فيما يعد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، هدفا تعاقديا مهما لبعض أندية الدوري السعودي، لاسيما فريق النصر.

وعلى مدار الأيام الماضية تحدثت تقارير إنجليزية عدة عن المساعي السعودية لخطف المدافع العملاق، الذي ينتهي عقده مع الريدز بانقضاء الموسم المقبل.

كما ربطت المصادر العالمية ان أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزي، يفكر بالانتقال للدوري السعودي في الموسم المقبل، لكن يبدو أن الأمر سيكون صعبا.

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن مسؤولي الدوري السعودي يضعون أليسون ضمن قائمة أبرز الأهداف في الصيف، لرغبتهم في التعاقد مع حراس على مستوى عال مضيفا أن المسؤولين على استعداد لتقديم مبلغ ضخم لإغراء أليسون بفكرة اللعب للدوري السعودي، دون الكشف عن قيمته.

المفاوض السعودي

كما دخل الفرنسي رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن اهتمامات الدوري السعودي بعد رحيله عن الشياطين الحمر، منذ شهر.

وكان صاحب الـ 31 عاما، ضمن خيارات ناديا الهلال والنصر خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لكن لم تنجح المفاوضات ليصبح اللاعب في الوقت الحالي على طاولة جميع الأندية السعودية التي ترغب في التعاقد معه.

كما أشارت المصادر أيضا عن نية المفاوض السعودي التعاقد مع اللاعب الإسباني قائد ريال مدريد السابق ولاعب إشبيلية الحالي سيرجيو راموس ومنذ رحيله عن إشبيلية بنهاية الموسم الحالي، ارتبط راموس بالانتقال إلى النصر وكذلك الاتحاد، كما يحظى باهتمام أندية في الدوري الأمريكي، وأوروبا.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق، أن راموس لم يحسم أمره بشكل نهائي تجاه العروض من الدوري الأمريكي، على أمل أن يتلقى عرضا سعوديا في الفترة الحالية.

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