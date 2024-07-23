شكرا لقرائتكم خبر كريم بنزيما: الدوري السعودي أصبح بطولة مثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما سعادته باللعب في صفوف الاتحاد السعودي، نافيا شعوره بالندم على الرحيل عن ريال مدريد

بنزيما قضى 14 عاما مع ريال مدريد، قبل انتقاله إلى الاتحاد في صيف 2023، بعقد يمتد حتى 2026.

وقال بنزيما في مقابلة مع صحيفة «ماركا» الإسبانية «بدأنا فترة الإعداد للموسم الجديد على أفضل نحو ممكن، قدمنا أفضل أداء ويوجد لاعبون جدد ومدرب جديد كذلك، نسعى نحو المنافسة».

وأوضح المهاجم الفرنسي المخضرم أنه «على ما يرام وسعيد جدا ولديه الرغبة في تقديم أشياء جيدة للفريق»، مضيفا «نستعد حاليا للموسم الجديد، وهو الشيء الأهم».

وتابع «هناك روح قوية تدفعنا للقيام بالأمور بأفضل طريقة ممكنة، نبني فريقا جيدا، يكتسب مزيدا من القوة كل يوم وأشعر أنني أفضل بكثير».

وأردف «نعم ألعب في دوري آخر له ظروف مختلفة لكن الفكرة دوما هي الفوز، لن يكون الأمر سهلا لأن الدوري صعب، تصبح الفرق الأخرى أفضل وأقوى كل مدى، لدينا منافسون أقوياء للغاية، لكنني أؤمن بقدرتنا على تقديم أشياء رائعة».

وزاد «يتوافد المزيد من اللاعبين عاما بعد عام وترتفع الجودة أيضا وكل هذا يجعل الدوري السعودي بطولة مثيرة وأقوى وذات مستوى مرتفع».

وأكمل «أعتقد أننا سنتحسن في الاتحاد هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي، لم يسر كل شيء على ما يرام بالنسبة لنا، نقدم الآن كرة قدم أجمل، ونستطيع اللعب بصورة أفضل ونتمنى الفوز بالدوري، هي البطولة الأهم بالنسبة للفريق والمشجعين».

وتلقى بنزيما سؤالا عما إذا كان نادما على رحيله عن الريال فأجاب قائلا «إنه لا يشعر بالندم، موضحا «يأتي البعض ويرحل البعض الآخر، هكذا تجري الأمور».

وختم «بالطبع أنظر للوراء وأشعر بسعادة، لقد أكد الريال سطوته الموسم الماضي وقدم كرة قدم ممتعة، لذلك فاز بالدوري والأبطال، لا أرى فريقا اليوم يستطيع أن يتفوق عليه، إنه أفضل فريق في العالم».

أبرز ما ذكره الفرنسي كريم بنزيما: