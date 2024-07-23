أوساسونا يعرقل رحيل غارسيا إلى الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يسعى نادي الشباب لتدعيم صفوفه بعناصر مميزة من الدوريات الأوروبية الكبرى، تلقى صدمة قوية من نظيره أوساسونا الإسباني بشأن صفقة انتقال المدافع المخضرم دافيد غارسيا إلى صفوف «الليوث» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة «ماركا» الشهيرة في إسبانيا أنه رغم حصول الشباب السعودي على موافقة دافيد غارسيا بتعزيز صفوفه انطلاقا من الموسم المقبل، إلا أنه اصطدم برفض النادي الإسباني لقيمة العرض المقترح والمقدر بـ5 ملايين يورو.

ويعد دافيد غارسيا صمام الدفاع البالغ من العمر 30 عاما، أحد أهم لاعبي الفريق الذي أنهى منافسات الليغا في الموسم الماضي في المركز الـ11 برصيد 45 نقطة، ونال وصافة كأس ملك إسبانيا في الموسم الذي سبقه.

وتعي إدارة أوساسونا قدرة الشباب السعودي على دفع المزيد لحسم الصفقة؛ لكن الشباب يضغط من أجل التفاوض على ضم اللاعب دون الاحتكام إلى دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدر قيمته بـ20 مليون يورو، مستغلة في ذلك رغبة اللاعب الملحة في الرحيل عن فريقه من أجل الحصول على راتب أعلى في السعودية.

يشار إلى أن غارسيا يلعب في صفوف الفريق الأول لنادي أوساسونا منذ 30 يونيو 2018، وقد تدرج في فئاته السنية؛ إذ يعد أحد أبناء النادي، كما أنه يمتلك عقدا ساري المفعول حتى صيف 2026.

ويستهدف نادي الشباب في الميركاتو الحالي تدعيم صفوف الفريق بأسماء كبيرة، وخصوصا بعد مغادرة الكرواتي راكيتيتش.