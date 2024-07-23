شكرا لقرائتكم خبر أوساسونا يعرقل رحيل غارسيا إلى الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشفت صحيفة «ماركا» الشهيرة في إسبانيا أنه رغم حصول الشباب السعودي على موافقة دافيد غارسيا بتعزيز صفوفه انطلاقا من الموسم المقبل، إلا أنه اصطدم برفض النادي الإسباني لقيمة العرض المقترح والمقدر بـ5 ملايين يورو.
ويعد دافيد غارسيا صمام الدفاع البالغ من العمر 30 عاما، أحد أهم لاعبي الفريق الذي أنهى منافسات الليغا في الموسم الماضي في المركز الـ11 برصيد 45 نقطة، ونال وصافة كأس ملك إسبانيا في الموسم الذي سبقه.
وتعي إدارة أوساسونا قدرة الشباب السعودي على دفع المزيد لحسم الصفقة؛ لكن الشباب يضغط من أجل التفاوض على ضم اللاعب دون الاحتكام إلى دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدر قيمته بـ20 مليون يورو، مستغلة في ذلك رغبة اللاعب الملحة في الرحيل عن فريقه من أجل الحصول على راتب أعلى في السعودية.
يشار إلى أن غارسيا يلعب في صفوف الفريق الأول لنادي أوساسونا منذ 30 يونيو 2018، وقد تدرج في فئاته السنية؛ إذ يعد أحد أبناء النادي، كما أنه يمتلك عقدا ساري المفعول حتى صيف 2026.
ويستهدف نادي الشباب في الميركاتو الحالي تدعيم صفوف الفريق بأسماء كبيرة، وخصوصا بعد مغادرة الكرواتي راكيتيتش.
كانت هذه تفاصيل خبر أوساسونا يعرقل رحيل غارسيا إلى الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.