نواف العابد يضبط وسط الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضم نادي الرياض الناشط في دوري المحترفين السعودي، متوسط الميدان نواف العابد، دون الكشف عن تفاصيل العقد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): «مرحبا نواف.. هنا العابد في قلب المدرسة». من جانب آخر، قال اللاعب عبر حسابه الشخصي: «دعواتكم لي بالتوفيق مع مدرسة الوسطى.. خطوة جديدة وتحدٍ جديد». وكان اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، قد رحل عن صفوف القادسية في نهاية الموسم، عقب صعوده إلى دوري المحترفين، والذي انتقل إليه في فبراير الماضي، ليشارك مع الفريق في منافسات دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، بعدما فسخ عقده مع الشباب، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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