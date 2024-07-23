الإسباني خوسيلو يحط رحاله في الدوحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظي النجم الإسباني خوسيه لويس خوسيلو، لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم السابق، باستقبال جماهيري حافل من مشجعي نادي الغرافة القطري لدى وصوله العاصمة الدوحة، تمهيدا للانضمام رسميا إلى صفوف فريق الغرافة في الموسم المقبل.

وتواجد عدد كبير من جماهير الغرافة في مطار حمد الدولي رغم وصول اللاعب في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، كما كان في مقدمة مستقبليه وفد من النادي برئاسة عبدالعزيز علي حارس مرمى الفريق السابق ونائب رئيس جهاز الكرة.

وعبر اللاعب لدى وصوله عن سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف الفريق وخوض تجربة جديدة في الملاعب القطرية، بعد مسيرة حافلة له مع عدد من الأندية الأوروبية آخرها تتويجه رفقة ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024.

وأكد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما والفائز مع منتخب إسبانيا ببطولة «يورو 2024» في تصريحات صحفية إعجابه الشديد بالحفاوة الكبيرة التي حظي بها من قبل الجماهير التي تواجدت في المطار لاستقباله، واعدا بتقديم

أفضل ما لديه للمساهمة في تحقيق الألقاب والبطولات مع النادي.

يذكر أن خوسيلو سجل 17 هدفا في 49 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي مع ريال مدريد.

وبدأ النجم الإسباني مسيرته مع أكاديمية ريال مدريد قبل أن يرحل عن الفريق عام 2012 ويخوض تجارب عدة في ألمانيا وإنجلترا قبل أن يعود لبطل الدوري الإسباني الموسم الماضي قادما من إسبانيول.

وانضم النجم الإسباني إلى قائمة نجوم إسبانيا الذين سبق لهم الاحتراف في الدوري القطري، وأبرزهم راؤول جونزاليس وتشافي هيرنانديز وسانتي كازورلا وفيرناندو هييرو.

وخضع اللاعب للفحوص الطبية أمس، ثم تم تقديمه للجماهير ووسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي، على أن يلتحق بمعسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد في سلوفاكيا.

وسيخوض الغرافة مباراته الأولى في دوري نجوم «أريد» 9 أغسطس المقبل أمام الخور على استاد البيت.