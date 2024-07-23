شكرا لقرائتكم خبر سان جيرمان يبحث عن بديل كيليان مبابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل باريس سان جيرمان البحث عن بديل لنجم الفريق الراحل كيليان مبابي، الذي رفض تجديد عقده وانتقل إلى ريال مدريد في صفقة مجانية.

وذكرت شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية أن إدارة سان جيرمان تقدمت بعرض رسمي لضم الإنجليزي جادون سانشو، جناح مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت أن الجناح الإنجليزي صاحب الـ24 عاما مناسب تماما لما يبحث عنه لويس كامبوس، المستشار الرياضي لباريس، والذي ينتظر معرفة موقف مانشستر يونايتد من الصفقة والسعر الذي سيحدده.

وبعد عودته إلى «المانيو»، عقب فترة إعارة دامت 6 أشهر مع بوروسيا دورتموند، قد لا يستمر جادون سانشو طويلا في أولد ترافورد. وفقا لأحدث المعلومات.

بوروسيا دورتموند كان يأمل في الاحتفاظ بجوهرته الإنجليزية، لكنه اضطر للتراجع بسبب نقص الموارد المالية، ومنذ ذلك الحين، أبدى كل من برشلونة ويوفنتوس اهتمامهما بسانشو.

فيما يطلب مانشستر يونايتد مبلغ 50 مليون يورو لبيعه، وفقا لتقارير إعلامية حديثة.

لكن باريس سان جيرمان يبدو الأقرب لإتمام الصفقة، حسبما أورده الموقع الفرنسي «فوت ميركاتو»، في صفقة قد تكون مدوية، خاصة بعد رحيل مبابي إلى ريال مدريد.

ويبحث باريس سان جيرمان عن بديل كيليان مبابي، الذي يناسب احتياجات الفريق الهجومية، ويبدو أن جادون سانشو هو الخيار الأمثل، إذ يتناسب ملفه الشخصي مع تطلعات لويس كامبوس وفريقه الفني.

وسجل سانشو 3 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة في 21 مباراة مع بوروسيا دورتموند، وكان له دور بارز في المواجهات الأوروبية، خاصة ضد باريس سان جيرمان في نصف نهائي البطولة.

ويتعين على باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال سانشو.

تأتي هذه الصفقة في وقت يناقش فيه الناديان أيضا مستقبل لاعب الوسط الأوروغواياني مانويل أوغارتي.

من المتوقع أن يسهم جادون سانشو بشكل كبير في هجوم باريس سان جيرمان، بفضل مهاراته الفنية العالية، وقدرته على التألق في المباريات الكبيرة، ويكون بديل كيليان مبابي وفق تطلعات الجماهير الباريسية.