مختار مختار : كولر تعامل بمثالية مع مواجهتي بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - علق مختار مختار لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق على فوز الأحمر أمام بيراميدز واقترابه من حصد لقب الدوري.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء : "كولر استطاع التعامل جيدا ودفع بالتشكيل الأمثل في ظل الضغوط الكبيرة، وهذا أمر يحسب للجهاز الفني، بالإضافة إلى أن اللاعبين أنفسهم يمنحوه إيجابية كبيرة، لأنهم يرغبون في المشاركة وكأنهم "جعانين لعب" كل لاعب يبذل أقصى جهد لديه، وهو أمر إيجابي كبير للمدرب، ويمنحه مساحة كبيرة للدفع بالتدوير.. وهذه الأمور لا تتوفر في أي فريق إلا نادي كبير بحجم الأهلي".

وأكمل: "الأهلي اقترب من حسم الدوري، وأداء الفريق يتطور بشكل ملحوظ، وبيراميدز لازال لديه مواجهات قوية منها مواجهة الزمالك يوم الجمعة، والزمالك لن يقبل لنفسه أي تراجع حتى لو لم يكن ينافس على البطولة".