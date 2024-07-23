عبد الجليل : الشيبي دائم الاستفزاز للمنافسين ويجب النظر في سلوكه من رابطة الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمد عبد الجليل لاعب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق على واقعة الشيبي وحسين الشحات في مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة.

وقال عبد الجليل خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء : "محمد الشيبي لاعب جيد لكنه دائم يستفز المنافسين، وسبق وكرر نفس الافعال مع علي معلول، فلماذا هو اللاعب الوحيد في بيراميدز الذي يرتكب تلك الأفعال".

وتابع: "هناك حركة مشينة قام بها محمد الشيبي لاعب بيراميدز، ولابد من معاقبته بشكل رسمي من جانب رابطة الأندية، ولو حسين الشحات تمت معاقبته بشكل قوي، لم نكن لنصل لتلك الأمور، لابد من التعامل بشكل قوي مع تلك الأفعال.. لابد من التعامل بقوة لمنع تكرار هذه الأمور مستقبلا ".

وأتم: "محمد الشيبي قد لا يكون متعمدًا ان يذهب لـ حسين الشحات من الاساس لكنه موقف في المباراة وتغطية عكسية، ولولا قيام حسين الشحات برفع قدمه كان من الممكن أن يتعرض لاصابة قوية في اللقاء".