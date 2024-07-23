سيد معوض: كثرة البيانات والمناوشات قصرت علي مستوي بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أنه حذر نادي بيراميدز من كثرة البيانات والمناوشات في ظل المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي كان أكثر ذكاءًا ولم يقحم نفسه في أي مشكلة ولم يقوموا بالرد على أي أمور آخرى.

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وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "بيراميدز فاز في مباريات كثيرة ولحسن حظه لم يلتقي بالأهلي سوى في الرمق الأخير، وهو ما جعل هناك منافسة على اللقب حتى الآن".

وأضاف: "مباريات الأهلي تكون صعبة على أي منافس في وجود جماهير الفريق الأحمر، وبيراميدز يضم لاعبين جيدين، لكنه اليوم في الأهلي يلعب بلا جناح ايمن وبدون ظهير أيسر، فأين أعظم قائمة لاعبين في مصر، وسبق ولعب كريم حافظ في الظهير الأيمن، ولعب احمد توفيق في مركز الظهير الايسر".

وواصل: "كان يجب تهيئة الشيبي نفسيًا لمواجهة حسين الشحات، والأهلي قام بتهيئة حسين والتنبيه عليه للتركيز فقط والجهاز الفني يستحق التحية على ذلك".

وأكمل: "وسام أبوعلي تحرك بشكل رائع في المساحة، واستلم تمريرة مميزة مع امام عاشور، ومهاجم الأهلي وضع الكرة بشكل جيد وأحمد الشناوي حارس بيراميدز سهل اللعبة عليه بعدما خرج لمواجهته وترك المرمى".

وتابع: "بيراميدز كان لاعبيه مضغوطًا ووضعوا نفسهم تحت ضغط في ظل كثرة الأزمات ومنها موضوع التذاكر، وتلك الأفعال ساهمت في قوة علاقة إدارة النادي الأهلي مع جماهيره، وأرى أن الأهلي حسم لقب الدوري بنسبة 200%".

وأضاف: "كان هناك خطأ من حسين الشحات ضد محمد الشيبي، وتم تسليمه للمحكمة، لكن في الملعب كان على لاعب بيراميدز أن يتعامل بشكل أفضل، وسوف يتم معاقبة اللاعب خصوصا بعد الحركة المُشينة، قديمًا هناك لاعبين عوقبت بالايقاف لمدة عام مثل سمير كمونة".

وأتم: "لا يجب على أي نادٍ، استفزاز جماهير الأهلي أو اللاعبين أو المنظومة كاملة، ومواجهة الزمالك وبيراميدز نتيجتها على حسب الفريق الأبيض، لأن بيراميدز سيتأثر بعد الخسارتين من الأهلي، ولو جوميز لعب بالأساسيين ستكون مواجهة قوية".