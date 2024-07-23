مدير الاتحاد الإنجليزي السابق: إنجلترا أصبحت من أقوى المنتخبات في العالم.. وأحب الكرة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أدريان بيفنجتون مدير الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم السابق، عن تطور منتخب إنجلترا وخسارته بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" مرتين متتاليتين.

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وقال بيفنجتون في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "إنجلترا تطورت بشكل كبير جدا والجميع يدرك الآن أنها من أقوى المنتخبات على مستوى العالم في البطولات الدولية".

وتابع: "يجب أن نهنئ إسبانيا بالفوز بيورو 2024 لقد ظهروا بشكل مميز، ولكن في نسخة 2021 كانت إنجلترا تستحق الفوز أكثر من إيطاليا بالطبع".

وأضاف: "أتابع الكرة المصرية منذ كأس العالم 1990 وأتذكر مواجهة منتخب مصر ضد إنجلترا جيدا".

وأتم: "أنا معجب جدا بالدوري المصري ولديكم في مصر منتخب وفرق مميزة جدا، وخرج العديد من اللاعبين المميزين حول العالم من هنا وعلى رأسهم محمد صلاح الذي أصبح من أهم اللاعبين في العالم، وهناك الكثيرين أيضا غيره".