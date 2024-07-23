نجم الأهلي السابق : بيراميدز تفاجئ بمستوى الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن بيراميدز لم يواجه فريق قوي قبل مواجهة الأهلي، وخرج من دوري أبطال إفريقيا مبكرًا عندما واجه فرق قوية، وفاز على بعض الفرق في الدوري المصري ولكن مستوى المارد الأحمر يختلف تمامًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "بيراميدز سنحت له فرصة جيدة للمنافسة على الدوري، لكن إدارة النادي لا تتمتع بالاحترافية، ومن حقهم المنافسة على اللقب وهذا ليس حكرًا على الفرق الجماهيرية، وكرة القدم أصبحت استثمار بعيدًا عن الجوانب الجماهيرية".

وأضاف: "بيراميدز واجه فرق كثيرة لم يكن لديها جماهير، وهو يتفوق عليها، والأندية الشعبية تعاني من قلة الموارد المالية، ولا أعرف من أين سيأتوا بالفلوس، ولابد أن يكون بعض الفرق الخاصة تدعم الأندية الشعبية".