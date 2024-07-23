مختار مختار: الأهلي يُجيد التعامل مع المباريات الحاسمة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مختار مختار نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر خاض لقاءًا صعبًا أمام بيراميدز، خصوصًا الفريق السماوي الذي كان مضغوطًا بعد خسارة اللقاء الأول، وكان يسعى للفوز اليوم، لكن الأهلي كانت لديه الرغبة القوية في الفوز بالمباراتين.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية Etc: "الأهلي معتاد على تلك الضغوط والأجواء والمباريات الصعبة، ويستطيع التعامل جيدًا في مثل هذه الظروف، ودائما يتعامل بشكل جيد مع اللقاءات الحاسمة، والفوز على بيراميدز جاء نتيجة للخبرات الكبيرة، رغم الضغوط الكبيرة وخوض لقاء كل 3 أيام".

وأضاف: "لاعبي الأهلي كلهم كانوا جاهزين، وحتى البدلاء مؤهلين للعب بشكل أساسي، وهذا أمر يحسب للمدرب كولر، الذي يجهز كل العناصر، رغم كل المباريات المضغوطة".